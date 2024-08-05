Isparta'da 122 Aranan Firari Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 122 aranan firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar ve yağma gibi suçlardan arananlar bulunuyor.
Isparta'da emniyet ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 122 aranan firari yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 01-31 Temmuz tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan B.D., cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.K., birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 7 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan C.Ç. ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 YIL 6 AY hapis cezası ile aranan Y.P. isimli şahıslar olmak üzere 122 şahıs yakalandı. - ISPARTA