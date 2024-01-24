Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yapılan şok uygulamada, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan şok uygulamalarda, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahıs, yunus timleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA