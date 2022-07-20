Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı

Isparta'da bir daireden, içerisinde yaklaşık 100 bin TL değerinde altın bulunan kasayı çalan 5 kişi, polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Isparta'da bir daireden, içerisinde yaklaşık 100 bin TL değerinde altın bulunan kasayı çalan 5 kişi, polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairelerden birinden yaklaşık 100 bin TL değerinde altının bulunduğu şifreli elektronik çelik kasa çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 16 ayrı kameradan elde edilen 86 saatlik görüntü incelendi. İnceleme sonucunda olayın failleri olarak tespit edilen A.S., C.K., N.D., H.K. ve G.T. isimli şüpheli şahıslar 8 Temmuz'da sabah saatlerinde üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı. 9 Temmuz'da işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Isparta 3. Sayfa Haberler

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