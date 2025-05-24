Isparta'da 10 Yıl Önce Kaybolan Mehmet Çetin'in Öldürülmüş Olabileceği İhtimali Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Isparta'da 10 Yıl Önce Kaybolan Mehmet Çetin'in Öldürülmüş Olabileceği İhtimali Üzerine Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturmada, arkadaşı tutuklandı, eski eşi ve diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da 10 yıl önce kaybolan şahsın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şahsın arkadaşı tutuklanırken, eski eşi ve diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in (32) öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Ailenin bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A. hakkında işlem başlattı. Şüpheliler, salı günü İstanbul'daki televizyon kanalının canlı yayını sırasında gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi.
Kayıp Çetin'in arkadaşı tutuklandı
Emniyette 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı Bayram A., "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Derya K. ve Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı

Ateşkes umutlarını tüketecek hamle! Putin, orduyu kritik bölgeye yığdı
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Gözyaşlarının sel olduğu maçta Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi

Gözyaşlarının sel olduğu maçta Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.