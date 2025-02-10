Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İşte yeniden beyaza bürünen İstanbul'dan görüntüler
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle

Isparta'da 1 Milyon TL'lik Bakır Kablo Hırsızlığına Tutuklama

Isparta'da 1 Milyon TL'lik Bakır Kablo Hırsızlığına Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir fabrikadan 1 milyon TL değerinde bakır kablo çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Olay, hırsızların ikamet ettiği Bursa'dan Isparta'ya hırsızlık amaçlı geldiklerinin belirlenmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir fabrikadan 1 milyon TL'lik bakır kablo çalan 2 kişi, çaldıkları malzemelerle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki araçlarına gitmeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan kablolar sahibine teslim edilirken, 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Şubat'ta saat 00.40 sıralarında Gönen Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.B. ve E.A. isimli şüpheliler bir fabrikaya girerek yaklaşık 1 milyon değerinde bakır kablo çalıp kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin tel örgüleri keserek fabrikaya girdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta araziye gizlenmiş bir araç bulundu. Şüphelilerin kaçış planı yaptığı değerlendirilerek, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Şüpheliler, suç aletleriyle birlikte aracın yanına geldikleri sırada jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren takip sonucu 2 şüpheli de yakalandı.

Bursa'dan hırsızlık Isparta'ya için gelmişler

Yakalanan şüphelilerin Bursa'dan hırsızlık amacıyla Isparta'ya geldikleri belirlendi. Çalınan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki bakır kablolar işletme sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Ö.B. ve E.A. adlı zanlılar ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
img

Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası
img

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi

Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.