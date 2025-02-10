Isparta'da 1 Milyon TL'lik Bakır Kablo Hırsızlığına Tutuklama

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir fabrikadan 1 milyon TL'lik bakır kablo çalan 2 kişi, çaldıkları malzemelerle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki araçlarına gitmeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan kablolar sahibine teslim edilirken, 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Şubat'ta saat 00.40 sıralarında Gönen Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.B. ve E.A. isimli şüpheliler bir fabrikaya girerek yaklaşık 1 milyon değerinde bakır kablo çalıp kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin tel örgüleri keserek fabrikaya girdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta araziye gizlenmiş bir araç bulundu. Şüphelilerin kaçış planı yaptığı değerlendirilerek, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Şüpheliler, suç aletleriyle birlikte aracın yanına geldikleri sırada jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren takip sonucu 2 şüpheli de yakalandı.

Bursa'dan hırsızlık Isparta'ya için gelmişler

Yakalanan şüphelilerin Bursa'dan hırsızlık amacıyla Isparta'ya geldikleri belirlendi. Çalınan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki bakır kablolar işletme sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Ö.B. ve E.A. adlı zanlılar ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA