Isparta'da 1 Haftada 23 Bin Kişi Sorgulandı, 44 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Isparta'da gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 243 şahıs sorgulanırken, aranan 44 kişi yakalandı ve 12 bin 564 araç kontrol edildi.

Isparta'da 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 23 binden fazla kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 12–18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 243 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 44 kişi yakalandı. Ayrıca 12 bin 564 araç kontrol edilirken, 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekipler, kusurlu araç sürücülerine idari para cezası uyguladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
