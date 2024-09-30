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Isparta-Antalya Yolunda Otobüs Devrildi: 8 Yaralı

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Isparta-Antalya kara yolunda bir yolcu otobüsü, tıra çarparak şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü dahil toplam 8 kişi yaralandı.

Isparta- Antalya yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

BURDUR - Isparta-Antalya kara yolunda tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan Temel B. idaresindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Bahri B. idaresindeki 32 LT 363 plakalı tırın dorsesine çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

(SK-SM-ŞG-Y)

Isparta-Antalya Yolunda Otobüs Devrildi: 8 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa

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