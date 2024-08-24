Isparta-Antalya karayolunda otobüs devrildi, 8 kişi yaralandı

Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü Isparta- Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta'dan Antalya'ya 35 yolcusuyla seyir halinde olan 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajı alamayıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR