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Isparta-Antalya Karayolu'nda 7 Kişi Yaralandı

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Isparta-Antalya Karayolu'nda meydana gelen kazada 1 panelvan araç ile 2 otomobil çarpıştı ve bir otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazada 7 kişi yaralandı.

Isparta- Antalya Karayolu'nda 1 panelvan araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza Burdur'un Bucak İlçesi Çobanpınar Köyü Mevki Isparta Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Mehmet B.(31) idaresindeki 07 AUR 147 plakalı araç ile Mustafa Ü. K. (49) idaresindeki 32 AE 618 plakalı araç ve Serkan B. (38) idaresindeki 32 ADL 513 plakalı Tofaş otomobil kayarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 ADL 513 plakalı Tofaş otomobil ortadan ikiye bölünürken kazada 07 AUR 147 plakalı araç şoförü Mehmet B., aynı araçta yolcu olarak bulunan Barış B., Mehmet A. Ü., 32 AE 618 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceyda K., Egemen K., Ahmet F. K. ve 32 ADL 513 plakalı araç şoförü Serkan B. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili incelme başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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