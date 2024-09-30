Isparta-Antalya Kara Yolunda Otobüs Devrildi: 8 Yaralı

Isparta- Antalya kara yolunda tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan Temel B. (45) idaresindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Bahri B. (27) idaresindeki 32 LT 363 plakalı tırın dorsesine çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. - BURDUR