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Isparta 3. sayfa haberleri | Isparta'da 4 arkadaşın doğa yürüyüşü faciaya dönüştü

Isparta 3. sayfa haberleri | Isparta'da 4 arkadaşın doğa yürüyüşü faciaya dönüştü

Isparta 3. sayfa haberi | Isparta'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 4 kişiden 1'i dereden geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.

Isparta'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 4 kişiden 1'i dereden geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Mahsur kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Isparta kent merkezinde yaşayan 4 arkadaş, pazar günü sabah saatlerinde araçlarıyla Sütçüler ilçesi Yeşildere köyünde hidroelektrik santralinin bulunduğu noktaya gelerek, Yazılı Kanyon yönüne doğa yürüyüşüne çıktı. Yakınları 4 arkadaşa telefonla ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi, istihbarat timleri ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile dronlarla arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda akşam saat 18.00 sıralarında kayıp şahıslardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve Yeşildere köyü Çürük mevkiinde bulundukları tespit edildi. Sarp ve kayalık alanda mahsur kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşildere Sütçüler Isparta 3. Sayfa Haberler

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