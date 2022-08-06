Isparta 3. sayfa haberleri: Gönen'de kaçak sigara operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta 3. sayfa haberleri: Gönen'de kaçak sigara operasyonu

Isparta 3. sayfa haberleri: Gönen'de kaçak sigara operasyonu

Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.

 - Güncelleme:

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.

"Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Gönen'de bir şahsın işyerine yönelik yapılan operasyonda, 6 bin 680 adet dolu Makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan

şüpheli adliyeye sevkedildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title