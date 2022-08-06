Isparta 3. sayfa haberleri: Gönen'de kaçak sigara operasyonu Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından operasyon düzenlendi. "Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Gönen'de bir şahsın işyerine yönelik yapılan operasyonda, 6 bin 680 adet dolu Makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevkedildi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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