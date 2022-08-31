Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta 3. sayfa haberi | Isparta'da caddede unutulan şüpheli çantadan bebek bezi çıktı

3. Sayfa Haberleri

Isparta 3. sayfa haberi | Isparta'da caddede unutulan şüpheli çantadan bebek bezi çıktı

Isparta bölgesinden gelen habere göre Isparta'da yol üzerinde bulunan şüpheli çanta tedirginliğe yol açtı.

Isparta'da yol üzerinde bulunan şüpheli çanta tedirginliğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekiplerinin kontrol ettiği çantada bebek bezi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Isparta merkezde bulunan Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu çanta içerisinde bebek bezi ve bebek eşyaları olduğu belirlendi. Çanta sahibi kısa süre sonra olay yerine gelerek çantayı unuttuğunu belirterek teslim aldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title