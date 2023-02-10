İspanyol ekip iki kardeşi ve anneyi enkazdan sağ çıkardı
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İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, Türkiye'deki deprem bölgesinde bir binanın enkazından önce 2 kardeşi, sonra anneyi sağ olarak çıkarmayı başardı.
İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, Türkiye'deki deprem bölgesinde bir binanın enkazından önce 2 kardeşi, sonra anneyi sağ olarak çıkarmayı başardı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, yıkılan binalardaki çalışmalara destek veriyor. UME ekibi, depremde yıkılan bir binanın enkazından önce 2 kardeşi, sonra da anneyi sağ olarak çıkardı. - MADRİD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa