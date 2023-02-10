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İspanyol ekip iki kardeşi ve anneyi enkazdan sağ çıkardı

3. Sayfa Haberleri

İspanyol ekip iki kardeşi ve anneyi enkazdan sağ çıkardı

İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, Türkiye'deki deprem bölgesinde bir binanın enkazından önce 2 kardeşi, sonra anneyi sağ olarak çıkarmayı başardı.

İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, Türkiye'deki deprem bölgesinde bir binanın enkazından önce 2 kardeşi, sonra anneyi sağ olarak çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, yıkılan binalardaki çalışmalara destek veriyor. UME ekibi, depremde yıkılan bir binanın enkazından önce 2 kardeşi, sonra da anneyi sağ olarak çıkardı. - MADRİD

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye İspanya 3. Sayfa Haberler

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