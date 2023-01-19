Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'nın kuzeyini fırtına vurdu: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

İspanya'nın kuzeyini fırtına vurdu: 1 ölü

İspanya'nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzey bölgelerini Fien Fırtınası vurdu. Pazartesi gününden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı. Özellikle Galiçya, Asturias, Cantabria ve Bask bölgesinde etkili olan fırtına, yoğun kar yağışını beraberinde getirdi. Bask bölgesindeki Bermeo limanında 80 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşlı adamın cansız bedeninin kıyıya yakın bir yerde sürüklendikten sonra Kızıl Haç tarafından kurtarıldığı aktarıldı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İspanya Fırtına 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title