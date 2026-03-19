İspanya, Irak'taki askerlerini Türkiye'ye tahliye etti

Güncelleme:
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak'ta görevli 99 İspanyol askerin Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı. Askerlerin bir kısmı DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonda, diğerleri ise Irak'taki NATO misyonunda görev yapıyordu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak'ta görevli olan 99 İspanyol askerin Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmalarda hedef olan Irak'a füze ve dron saldırıları devam ederken, İspanya Irak'taki askerlerini tahliye etti. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak'ta görevli olan 99 İspanyol askerin Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

Robles, askerlerin 57'sinin terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda, 42'sinin ise Irak'taki NATO misyonunda görev yaptığını ifade etti. Robles, NATO misyonunda görev yapan askerlerin bulunduğu üssün yakınlarına füze saldırıları gerçekleştiğini ve bunun operasyonun yürütülmesini engellediğini belirtti. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
500

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu

İran, ABD ordusunun göz bebeğini böyle vurdu