İspanya'da patlamada: 2 ölü

İspanya'nın Orio kasabasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask Özerk Topluluğu'ndaki bulunan Orio kasabasında patlama meydana geldi. İspanyol basını patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Yetkililer, patlamanın nedeni ile ilgili henüz bilgi vermedi. Yerel Diario Vasco gazetesi, yetkililerin olayı muhtemel bir toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakası olarak araştırdıklarını öne sürdü.

Orio, Fransa sınırına yakın yaklaşık 6 bin kişilik bir balıkçı kasabası olarak biliniyor. - MADRİD