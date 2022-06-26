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İspanya'da NATO karşıtı gösteri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, önümüzdeki hafta İspanya'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ni protesto etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, önümüzdeki hafta İspanya'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ni protesto etti.

NATO'nun 28-30 Haziran'daki Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri düzenledi. İspanya'daki sol ve komünist görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen ve "Barış için: NATO'ya hayır" başlıklı gösteriye, çok sayıda kişi katıldı. Başkentte düzenlenen gösteride, protestocular ellerinde "Savaşlara hayır", "NATO'ya hayır", "NATO üsleri dışarı" "Askeri harcamalar yerine okul ve hastane yapın" yazılı pankartlar taşıyarak, NATO karşıtı sloganlar attı. Protestoya katılan Madridli Concha Hoyos, NATO'nun Avrupa'daki savunma harcamalarındaki artışın barış için bir tehdit olduğunu söyleyerek, "Silahlanma ve insan öldürme işlerinden bıktım. Önerdikleri çözüm, daha fazla silah ve savaş. Bunun bedelini ise her zaman biz ödüyoruz" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise bugün yaptığı açıklamasında, zirvenin Avrupa'nın Afrika'daki güney kanadından gelen tehdide de odaklanacağını ve Rusya'nın Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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