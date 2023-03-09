İspanya'da maden kazası: 3 ölü

İspanya'nın Suria kasabasındaki madende 900 metre derinlikte meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Barselona kentine bağlı Suria kasabasındaki potas madeninde göçük meydana geldi. Bölgesel Sendika Katalonya Çalışma Birliği (USOC) tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen göçükte 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, "Bu sabah işlerini yaparken hayatını kaybeden üç meslektaşımızın ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz" denildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, madendeki göçüğün yere saatle 09.00 sıralarında yaklaşık 900 metre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Katalonya Politeknik Üniversitesi, hayatın kaybeden 3 kişiden 2'sinin öğrencileri olduğunu açıkladı. İtfaiyeciler madenin dışına büyük bir çadır kurarken, şirketin bayrağı yarıya indirildi.

Batı Avrupa'nın en büyük potas madenlerinden birini işleten İsrail merkezli ICL Group LTD'nin yan kuruluşu Iberpotash SA, madendeki göçüğü talihsiz bir kaza olarak nitelendirdi. Katalonya Bölgesel Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Joan Ignasi Elena düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin şu an için kayıpları doğrulayamadığını ancak en kötüsünden endişe ettiklerini aktardı.

Aynı madende en son 2013 yılında meydana gelen bir kazada, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan potas, gübre, ilaç, patlayıcı, cam yapımı ve kimya gibi endüstrilerde hammadde olarak kullanılmaktadır. Potas fiyatları, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği destek nedeniyle ana tedarikçi Belarus'a yaptırım uygulamasının ardından geçen yıl hızla yükselmişti. - MADRİD