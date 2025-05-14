İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

İspanya'da Kimyasal Ürün Deposunda Yangın

İspanya'da Kimyasal Ürün Deposunda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevilla yakınlarındaki Alcala de Guadaira'da bulunan La Red sanayi sitesinde bir kimyasal ürün deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

İspanya'da kimyasal ürün deposunda yangın çıktı.
İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarında bulunan Alcala de Guadaira'daki La Red sanayi sitesinde yer alan kimyasal ürün deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede büyüdü. Yetkililer, sağlığa zararlı maddelerin havaya karışma ihtimaline karşı bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Plainsur'a ait depodaki tüm işçilerin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, depoda mahsur kalan olmadığını ifade etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı! İlk 11'ler belli oldu

Dev final'de 11'ler açıklandı! Galatasaray'da sürpriz var
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.