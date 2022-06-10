İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı - Haberler

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İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde festival için kurulan sahnenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde festival için kurulan sahnenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Santiago de Compostela kentinde önümüzdeki hafta yapılacak O Son do Camino Müzik Festivali için kurulan sahne çöktü. Kaza sırasında sahnede 20 kişi çalışırken, 4'ü metal yapının altında kalarak yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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