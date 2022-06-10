İspanya'da festival alanındaki sahne çöktü: 4 yaralı - Haberler

İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde festival için kurulan sahnenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Santiago de Compostela kentinde önümüzdeki hafta yapılacak O Son do Camino Müzik Festivali için kurulan sahne çöktü. Kaza sırasında sahnede 20 kişi çalışırken, 4'ü metal yapının altında kalarak yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa