İspanya'da 6 ton esrar ele geçirildi - Haberler

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İspanya'da 6 ton esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- İspanya'da 6 ton esrar ele geçirildi İspanya polisi ve Sivil Muhafızlar, İspanya'nın Barselona kentinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan Vilassar de Mar şehrinde 6 ton esrar ele geçirdi.

- İspanya'da 6 ton esrar ele geçirildi

BARSELONA - İspanya polisi ve Sivil Muhafızlar, İspanya'nın Barselona kentinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan Vilassar de Mar şehrinde 6 ton esrar ele geçirdi.

İspanya'da rekor seviyede esrar ele geçirildi. İspanya polisi ve Sivil Muhafızlar tarafından ele geçirilen 6 ton esrarın, şimdiye kadar ele geçirilen en fazla esrar olduğu belirtildi. Polis esrarın yanı sıra 2 silah, 1 bıçak, 1 şok tabancası ve 5 bin euronun üzerinde nakit paranın ele geçirildiğini belirtirken, 5 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Polis ayrıca tutukluların esrarı yetiştirmek, üretmek ve paketlemek için şehrin elektrik şebekesine illegal yollarla bağlanarak, 1 milyon euro değerinde elektriği kullanmakla suçlandıklarını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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