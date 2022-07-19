İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor - Haberler

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İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor

İspanya'da itfaiye ekipleri, en az 30 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

İspanya'da itfaiye ekipleri, en az 30 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehri yakınlarında 15 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. İspanya ve Portekiz'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirildi. Yüzde 90'ı kontrol altına alınan yangın sonucu bugün ülkenin Zamora eyaletinde 2 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 59 yaşındaki çiftçi ile 62 yaşındaki itfaiyecinin yangında öldüğünü açıklarken, İspanya'da itfaiye en az 30 farklı noktada devam eden aktif yangınlarla mücadeleyi sürüyor. Katalonya, Castilla y Len, Galiçya, Kastilya, Andalusia ve Extremadura bölgelerinde de yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 2 bin hektarlık alan küle döndü. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Portekiz İtfaiye İspanya 3. Sayfa Haberler

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