İsmail Haniye için Malatya'da gıyabı cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Malatya'da gıyabı cenaze namazı kılındı.

Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camii'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Cuma namazının ardından Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Çok sayıda STK temsilcisinin de katıldığı gıyabı cenaze namazının ardından tekbirler getirilerek İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - MALATYA