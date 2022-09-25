İşletme sahiplerini tehdit eden firari yakalandı 3. Sayfa Haberleri - İşletme sahiplerini tehdit eden firari yakalandı Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit eden firari şüpheli yakalandı. - İşletme sahiplerini tehdit eden firari yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit eden firari şüpheli yakalandı. Gaziantep Emniyeti KOM Şube Ekiplerince Gaziantep'te faaliyet gösteren bir işletmenin sahiplerinin tehdit edilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve firari olan şüpheli şahıs yakalanarak yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Yerel Haberler

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