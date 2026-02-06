Haberler

Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 31'e, yaralı sayısı 169'a yükseldi

Güncelleme:
Pakistan'ın İslamabad şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı ise 169'a yükseldi. Başbakan Şahbaz Şerif olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri sayısı 31'e, yaralı sayısı 169'a yükseldi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. İslamabad Polis Sözcüsü Taqi Jawad yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 169'a yükseldiğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise açıklamasında olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
