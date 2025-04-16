İslamabad'da Şiddetli Dolu Fırtınası Araçlarda Hasara Neden Oldu
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu, birçok araçta maddi hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle çekilen görüntülerde sokaklar beyaza bürünürken, elektrik kesintileri ve ağaç devrilmeleri de yaşandı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu çok sayıda araçta maddi hasara yol açtı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli dolu fırtınası etkili oldu. Yaklaşık 35 dakika süren dolu fırtınası nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken, çok sayıda aracın camları kırıldı, birçok bölgede güneş panellerinde hasar oluştu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de meydana geldiği belirtildi.
Pakistan Meteoroloji Dairesi ülkenin kuzey kesimlerinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların 20 Nisan'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı. - İSLAMABAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa