Pakistan'a ait savaş uçağı İslamabad semalarında İHA düşürdü

Pakistan'ın başkenti İslamabad semalarında bir insansız hava aracı (İHA), Pakistan ordusuna ait bir JF-17 tipi savaş uçağı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Başkent yakınlarındaki Rawalpindi şehrinde ise 2 İHA daha elektronik engelleme aracılığıyla etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad üzerindeki hava sahasında tanımlanamayan insansız hava araçları tespit edildi. Durum üzerine güvenlik güçleri yüksek alarm durumuna geçti. İHA'lara müdahale için havalanan Pakistan ordusuna ait bir JF-17 tipi savaş uçağı, insansız hava araçlarından birini vurarak etkisiz hale getirdi. Müdahale sırasında duyulan patlama sesi halk arasında paniğe neden oldu.

Güvenlik yetkilileri, savaş uçağı tarafında düşürülen İHA'nın yanı sıra 2 insansız hava aracının daha başkent İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi çevresinde farklı noktalarda tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu İHA'ların elektronik engelleme unsurları aracılığıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Gelişme nedeniyle bölgedeki havalimanlarında uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini, güvenlik amacıyla geçici olarak kapatılan hava sahasının ise yeniden uçuşlara açıldığını açıkladı. Yetkililer olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı