İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

İbadethaneye hakaret eden Furkan Deniz Talu hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Sosyal medyadan hebası üzerinde İslam dinine, Müslümanlara hakaretler eden ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Furkan Deniz Talu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iş yapan Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı. Talu'nun Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'ya ise sosyal medyada övgüler yağdırdığı görüldü.

Deniz Furkan Talu isimli şahıs, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dini değerleri alenen hedef aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından CİMER'e şikayet edilen Talu hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Talu'nun sosyal medya hesabından görevi başında şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden biri olan Şafak Yayla'nın fotoğrafını 'seni çok seviyoruz Şafak şeklinde paylaştığı, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Talu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da iş yapan Kalkavan Grup çalışan olduğu öğrenildi.