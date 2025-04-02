Islak Zeminde Düşen Motosikletli Kurye Yaralandı

Eskişehir'de ıslak zeminde gidon hakimiyetini kaybederek yere düşen ve yaralanan motosikletli kuryeye sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir motosikletli kurye yağmur sonucunda kayganlaşan zemin nedeniyle gidon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Sırt üstü yerde sürüklenen kuryeyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kuryeye ambulansta müdahale edildi. Kuryenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR