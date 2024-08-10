İslahiye'de Ambulans Tankere Çarptı: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans, önündeki tankere çarptı. Kazada ambulans hurdaya dönerken, 3 sağlık personeli hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye–Hatay karayolu Kırıkçalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, vakadan dönen Ali G. idaresindeki ambulans, önünde seyreden A.M. yönetimindeki 71 EK 347 plakalı tankerin ani manevra yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personelleri Burçin K. (27), Kevser K. (25) ve şoför Ali G. hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve destek sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sağlık çalışanları daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı kaza anlarını anlattı

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı M.A.(32), "Tır bu yoldan seyrederken yolu tutturamadı diğer şeride geçti. Arkadan gelen ambulans arkadan vurdu. Bence tırın bir suçu yok" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP