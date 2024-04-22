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İskoç Yolcu Uçakta Polise Saldırdı

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Antalya seferi yapan uçakta sarhoş İskoç yolcu, çağırılan polise saldırıp yumruk attı. Gözaltına alınan saldırgan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı

Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan Antalya'ya inen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, yaptığı taşkınlık sonucu çağırılan polise saldırıp yumruk attı. Gözaltına alınan saldırgan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Edinburgh-Antalya seferi yapan uçakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uçakta taşkınlık yapan ve alkollü olduğu belirtilen İskoç yolcu için uçağa polis çağrıldı. Bir süre sonra yanına gelen polisle de tartışmaya giren yolcu, ardından yumrukla saldırmaya başladı. Uçaktaki diğer yolcuları ve çocukları korkutan olay sonrası İskoç yolcu gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uçaktaki o anlar ise bir yolcunun cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Antalya Havacılık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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