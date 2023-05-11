İskilip'te husumet cinayeti davası başladı

İskilip ilçesinde aralarında husumet bulunan Sefer Öztürk'ü (43), av tüfeği ile vurarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mustafa Karaçam (53), "Arkadaşımı öldürdüğüm için çok üzüldüm. Olay sonrası intihar etmeyi düşündüm ama sonra vazgeçtim" dedi.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde aralarında husumet bulunan Sefer Öztürk'ü (43), av tüfeği ile vurarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mustafa Karaçam (53), "Arkadaşımı öldürdüğüm için çok üzüldüm. Olay sonrası intihar etmeyi düşündüm ama sonra vazgeçtim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Karaçam'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na sevk edilmesi kararını verdi.

İskilip ilçesine bağlı Seki köyünde geçen yıl ekim ayında, komşu olan Sefer Öztürk ve Mustafa Karaçam arasında odun kesme meselesinden tartışma çıktı. Olaydan birkaç gün sonra yine aynı konuda tartışan Öztürk ve Karaçam arasında kavga çıktı. Kavgada Mustafa Karaçam, av tüfeğiyle Sefer Öztürk'ü öldürüp, onun traktörüyle üzerinden geçti. Ardından traktörü devirdiği öne sürülen Karaçam, Öztürk'ün cesedini, römorkun altına yerleştirerek kaza görünümü verdi. Cenazede yakınlarına başsağlığı dileyen ve definde mezar kazarak yardımcı olan Mustafa Karaçam, olayın ortaya çıkmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaçam, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe de tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Karaçam'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na sevk edilmesi kararını verdi. Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.