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İskilip Emniyeti'nden kaçak sigara operasyonu

3. Sayfa Haberleri

İskilip Emniyeti'nden kaçak sigara operasyonu

Çorum'un İskilip ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe dahilinde yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün, 37 adet bandrolsüz sigara ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskilip Çorum 3. Sayfa Haberler

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