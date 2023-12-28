İSKİ'nin düzgün kapatmadığı rögar kapağı ve çukur kaza sebebi oldu

Küçükçekmece'de çalışma yapan İSKİ ekiplerinin düzgün kapatmadığı rögar kapağı ve çukur kazaya sebep oldu.

Kaza, Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri yolda çalışma yapıp herhangi bir önlem almadan etrafı açık bir şekilde bıraktı. İçinde yolcu bulunan 34 TDU 46 plakalı bir ticari taksi sürücüsü bozuk yoldan geçtiği anda kaza meydana geldi. Taksinin 2 hava yastığı açılırken, şans eseri bir yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL