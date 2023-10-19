İskenderun'da yüksekten düşerek ölüm olayında bir şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Mayıs'ta bir kişinin yüksekten düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Mayıs'ta bir kişinin yüksekten düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde B.S'nin evde yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, H.S.S. ile D.S'yi Meydan Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S.S. tutuklandı, D.S. adli kontrolle salıverildi.