İskenderun'da Yolculuk Faciası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kaza sonrası polis inceleme başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadınlardan biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı.
Kaza, İskenderun Barbaros Mahallesi yeni postane mevkisinde meydana geldi. Yusuf İ. idaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kazada kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Yaralı kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa