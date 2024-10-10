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İskenderun'da Yıkım Sırasında Yan Binaya Duvar Düştü

İskenderun'da Yıkım Sırasında Yan Binaya Duvar Düştü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında, yanındaki 6 katlı apartmana duvar devrildi, bina sakinleri mağdur oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında üzerine duvar devrilen başka bir binada hasar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş on binlerce bina yıkılmıştı. Kentte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından ağır hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor. İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için polis güvenlik önlemi aldı, çevre binalardaki vatandaşları tahliye etti. Ardından iş makineleriyle yıkımına başlanan binanın duvarı, yan tarafında bulunan 6 katlı apartmana çarparak duvar ve kolona hasar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hasar alan binada inceleme başlatıldı.

Apartmanın sakinlerinden Seyfi Boran, binanın yıkımı esnasında evlerine zarar verildiğini belirterek, "Yan binayı yıkarken bizim binaya duvar düşmüş. Mağduruz, bütün apartman sakinleri olarak dışarıdayız. Evimize giremiyoruz. Yetkililerden bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İskenderun Kaymakamlığı, binanın hasar alması nedeniyle evlerine giremeyen bina sakinlerinin talep edilmesi halinde konteynerlere yerleşebileceklerini duyurdu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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