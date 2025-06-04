İskenderun'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

İskenderun'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın, FIAT marka otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kadın hastaneye kaldırıldı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgelere göre, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına 31 ASN 854 plakalı FIAT marka otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Simit ve poğaça almak için karşıdan karşıya geçen yaşlı kadından olay yerindeki detay dikkat çekti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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