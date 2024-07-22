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İskenderun'da yaşanan hırsızlık olayının faili tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayının faili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayının faili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 12 Temmuz tarihinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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