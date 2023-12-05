İskenderun'da yapılan uygulamalarda 10 şüpheli yakalandı ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında aranan 10 şüpheli yakalandı ve 7 ruhsatsız tabanca ile diğer uyuşturucu madde ve mühimmatlar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin farklı bölgelerinde yapılan uygulamalarda aranan 10 şüpheli yakalandı ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru sağlamak için asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, İskenderun ilçesinde buluna 7 bölgede asayiş uygulaması yapıldı. Bu uygulamalar sonucunda; 280 şahıs, 132 araç ve 33 motosiklet kontrol edilirken aranan10 şahısyakalandı. Kontrol edilen araç ve şahısların aramalarında; 7 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 52 fişek, 20 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 10 gram kannabionid ele geçirildi. - HATAY