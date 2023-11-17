İskenderun'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 9 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında Buluttepe Mahallesi'nde meydana gelen olayların şüphelileri de bulunuyor. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, 9 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamada 9 şüpheli yakalandı. Şahısların arasında geçtiğimiz günlerde Buluttepe Mahallesi'nde meydana gelen ikamet kurşunlama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet olayların şüphelileri olan F.Ö., H.D. ve K.T. yakalandı. Ayrıca şüphelilerin üst ve evlerde yapılan aramalarda,7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek,6 şarjör, 109 fişek, 3 tüfek fişeği, 1 bıçak, 1 el telsizi 10 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 22 gram esrar ve 6 gram kannabionid ele geçirildi. - HATAY