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İskenderun'da yapılan denetimlerde 7 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişi yakalandı. Denetimlerde 4 bisiklet, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 gram taş kokain ve 29 kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 kişi yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polis ilçe genelinde gece saatlerinde uygulama yaptı.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişiyi yakaladı.

Aramalarda 4 bisiklet, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 gram taş kokain ve 29 kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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