İskenderun'da yapılan denetimlerde 7 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişi yakalandı. Denetimlerde 4 bisiklet, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 gram taş kokain ve 29 kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.