İskenderun'da yapılan denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirilirken, uyuşturucu ele geçirildi ve bir araç sürücüsüne ceza kesildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, ekipler son 1 hafta içinde konteyner kentler ve çevrelerinde aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Uygulamada, çok sayıda araç kontrol edildi, 55 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranmaları bulunan ve kullandıkları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 11 şüpheliyi yakaladı.
Denetimlerde, bir araç sürücüsüne de 16 bin 380 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa