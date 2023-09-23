İskenderun'da yapılan denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirilirken, uyuşturucu ele geçirildi ve bir araç sürücüsüne ceza kesildi.