İskenderun'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 8 adet tüfek fişeği, 7 adet 7.65 kalibre fişek, 3 parça halinde toplam 15 gram metamfetamin ve 15 captagon hap ele geçirildi. Ayrıca, silah ticaretinde kullanıldığı düşünülen 14 bin 650 Türk Lirası nakit paraya el konuldu. Olayla ilgili, R.K. ve M.S. adlı 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. O.B., N.T ve Ö.Y. adlı 3 şüpheli ise gözaltına alındı. - HATAY