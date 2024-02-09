İskenderun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Hatay emniyet müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından İskenderun'da O.B.'nin ikametinde yapılan aramada; 1.65 gram metamfetamin, 17.09 gram Esrar, 14 captagon,3 ectazy,17 sentetik ecza, 3 hassas terazi,1 tabanca, 24 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan Y.T ile A.Ö. hakkında TCK 191'den işlem yapıldı. İkamet sahibi O.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY