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İskenderun'da Uyuşturucu ve Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama ile hırsızlık suçlarından aranan A.G'nin Buluttepe Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Kovalamacanın ardından yakalanan A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.