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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 786 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 786 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda bir araçta 786 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahsa yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta yapılan aramada 786 sentetik hap ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 10 Kasım tarihinde bir araçta yapılan aramada, 786 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler H.K. ve R.A. hakkında T.C.K. 188 maddeden işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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