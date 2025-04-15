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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı ve 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı ve 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 kilo gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun İlçesinde yapılan çalışmada H.K., H.K., R.P., D.M.G., S.D. ve F.K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramada 2710 adet captagon uyuşturucu hap, 40,80 gram sentetik kannobinoid (UC) maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 9mm çapında dolu fişek ve olay yerinde 6 adet 9mm çapında boş kovan, 0,50 ml Aseton, Çalışır vaziyette bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.D. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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