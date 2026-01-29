Haberler

İskenderun'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İskenderun'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

İskenderun ilçesi Cırtıman Mahallesi otoyol çevresinde 27 Ocak tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik olarak İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol ve arama çalışması yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı

Uykuları kaçıran istihbarat! Resmen alarm durumuna geçtiler
Komşu ülke, 'Yardımları keserim' diyen Trump'a resti çekti

Komşu ülkeden, "O seçilirse yardımı keserim" diyen Trump'a tarihi rest
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Müslüman başkandan kentin zenginlerini üzecek adım

Müslüman başkandan kentin zenginlerini üzecek adım
Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı

Kalecisinin 90+8'deki golüyle Real Madrid'i devirip inanılmazı başardı